Трамп-младший назвал Зеленского полным психопатом и в ту же минуту удалил пост

"Полным психопатом", который вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять украинцев "на убой", назвал Владимира Зеленского сын президента США Дональд Трамп-младший, но почти сразу же удалил свой пост. Внимание на это обратило РИА Новости.

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По данным агентства, в 2.14 мск Трамп-младший прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), где говорится, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией.

"Этот тип - полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире", - написал сын Трампа.

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Однако в ту же минуту удалил пост.

На днях Дональд Трамп-младший советовал Зеленскому "пойти и победить" в украинском конфликте без американских денег.

"Посмотрим, что из этого выйдет", - отмечал он.

Ранее президент США в своей соцсети Truth Social назвал "худшим заявлением" слова Зеленского о нескором окончании конфликта, пообещав, что Вашингтон недолго будет мириться с этой позицией.