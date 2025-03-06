Люди в панике бегут, в Киеве километровые пробки: что происходит?

Жители Киева массово покидают город после очередного ночного воздушного удара по городу и на фоне решения Вашингтона прекратить помощь украинской армии. В сторону запада из Киева выстроились длинные пробки из беженцев. Украинский лидер Зеленский уже жаловался на нехватку американских ракет для ПВО. Последний раз в массовом порядке горожане бросали Киев в первые дни СВО. О том, докатились ли упаднические настроения от Киева до линии фронта и каков теперь боевой дух в рядах ВСУ, — в статье NEWS.ru.

Что вызвало панику среди жителей Киева

В ночь на среду, 5 марта, на фоне воздушной тревоги в украинской столице прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна». Режим предупреждения об угрозе с воздуха в ту же ночь вводился и в соседней Киевской области, а также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах, Киеве, Черноморске и Херсоне.

По данным СМИ, взрывы в Киеве произошли и в ночь на 4 марта, в том числе в центре города. Речь идет о складах с боеприпасами, а также иной готовой военной продукцией. Причем ПВО Киева теперь не справляется с комбинированными атаками дронов и ракет.

Осложняется и бытовая сторона жизни в столице. Воздушные удары привели к длительным перебоям в подаче электричества. По данным Укрэнерго, с 15:00 до 22:00 в городе не подавали свет для нужд промышленности и бизнеса.

Как свидетельствует ресурс Google Maps, в светлое время суток на выезде из Киева образовались многокилометровые пробки — особенно на Окружной и на трассе Е95. Дополнительные заторы возникают из-за многочисленных ДТП, в которые попадают водители, пытаясь поскорее уехать из столицы на юг и запад.

Украине нечем прикрывать свои города от воздушных ударов

Украина столкнулась с нехваткой ракет для ЗРК Patriot, признался ранее президент страны Владимир Зеленский. Он уже начал обсуждать с лидерами ЕС вопрос увеличения соответствующей помощи. «У нас нечем сбивать ракеты. В пять утра командующий мне сообщает — идет восемь целей, но ракет ПВО нет», — пожаловался украинский лидер.

Ракеты Patriot могут закончиться у ВСУ через несколько недель, сообщил вечером в среду телеканал CNN со ссылкой на источники, что «вызвало панику» среди украинских чиновников. Телеканал отмечает, что потенциальная потеря систем ПВО Patriot американского производства будет самой большой проблемой для Украины после остановки военных поставок из-за океана.

Военные эксперты отмечают, что инфраструктура и военные цели в Киеве все чаще становятся целью российских ракет и БПЛА. Журнал Forbes пишет, что это связано с истощением запасов к ЗРК Patriot. Даже если ракеты для «Патриотов» остались у Киева, они скоро кончатся, учитывая растущую интенсивность налетов российских БПЛА и ракет.

Шеф ЦРУ Джон Рэтклифф в среду объявил, что Вашингтон перестал передавать разведданные Киеву. Коллегам из Великобритании Вашингтон также запретил делиться данными своей разведки с Украиной.

Как США остановили передачу разведданных Украине

Днем ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приостановил поставки оружия и боеприпасов Украине. Речь идет о находящемся в процессе поставки и на стадии заказа вооружении (на сумму более $1 млрд). Трамп также запретил Пентагону передавать украинской стороне оружие и технику, которые находятся на транзитных складах в Польше.

Как уже сообщалось, Трамп заморозил военную помощь Киеву после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете.

«Это — катастрофа, и мы с вами знали об этом и говорили, когда вся эта шобла кричала о субъектности и нашем великом лидере», — написал по этому поводу депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По мнению депутата, принадлежащего к оппозиционной фракции «Европейская солидарность», Киеву стоит разработать план на случай полной остановки военной помощи от США.

Депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский в свою очередь призвал коллег наконец признать, что Украина никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.

«Мне кажется, что стоит успокоиться и сделать следующие вещи: <…> принять то, что мы никогда не сможем вступить в НАТО», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Как власти Украины пытаются пресечь панику

По мнению политолога Владимира Корнилова, новость о прекращении военной помощи из США уже оказывает если не паническое, то негативное влияние на украинское общество.

«Я обратил внимание на то, как масса пропагандистских ресурсов пытаются в ответ старательно разгонять ура-патриотические лозунги: „Да ничего, да мы справимся и без Америки, Европа нас спасет!“» — рассказал эксперт.

Звучат и совсем уже примитивные рассуждения: скажем, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заговорил об «итоговом поражении российской армии на Украине», отмечает политолог.

«По версии генерала, дескать, в ближайшее время России будет только хуже, — пояснил NEWS.ru Корнилов. — Украинская пропаганда подобные „прогнозы“ с удовольствием подхватывает и активно разгоняет. Подобным образом она пытается изо всех сил поддерживать боевой дух в тылу и на фронте, но теперь не очень-то получается».

При этом западная пресса обещает, что Западная Европа не бросит Украину и, напротив, даже увеличит помощь, но все равно признает, что «без американской подпитки европейская помощь — ничто», уверен эксперт.

Что происходит с боевым духом ВСУ

На какое-то время Европа действительно в состоянии самостоятельно выделять Украине и деньги, и оружие, считает Владимир Скачко, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», ныне — живущий в России политэмигрант.

«Никто же не поручится, что США откажутся сбывать оружие Европе, если та готова платить. Для Трампа это может стать просто сделкой, как и для американского ВПК. И если Европа сможет аккумулировать деньги на войну, то она закупит оружие и поставит его ВСУ», — заметил NEWS.ru эксперт.

Однако в целом рядовые украинцы, в том числе и киевляне, делают простой и правильный вывод: закончится поток оружия для ВСУ — и через какое-то время фронт обрушится, уверен украинский эксперт.

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Тем не менее пока никакого решающего действия новость о прекращении военной помощи не возымела, уверен Скачко.

«В Киеве все еще рассчитывают, что мгновенно остановить поставки невозможно. Мне не кажется, что это скоро отразится и на боевом духе бойцов ВСУ. Это скажется, когда стрелять будет нечем. Или когда ВСУ лишатся возможности получать американские спутниковые разведданные из космоса. Если, в конце концов, посыплется фронт, тогда Киев и охватят настоящие панические настроения», — уверен эксперт.

В отличие от живущего в России эксперта, американская телекомпания CBS News уже признает, что боевой дух в окопах ВСУ снижается. Как сообщил телеканалу солдат ВСУ Роман Кравцов, в окопах обескуражены распоряжением Трампа прекратить военную помощь.

«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — пожаловался солдат. По его мнению, прекращение помощи «плохо скажется на Украине».

Что Рогозин предрек ВСУ

Без данных американской разведки Вооруженные силы Украины не продержатся и пары недель, полагает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, командир добровольческого отряда «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин.

«Это не голословное утверждение. Оснащение ВСУ разведданными, американскими, британскими, других стран — членов НАТО, а также поставки вооружения и обучение военнослужащих позволили ВСУ оказывать сопротивление армии России и удерживать позиции. Поэтому если это решение на самом деле принято и будет выполняться, то оно серьезно повлияет на ситуацию на фронте», — сказал NEWS.ru Рогозин.

При этом надо иметь в виду, что США вряд ли допустят, чтобы расклад сил в зоне СВО однозначно качнулся бы в пользу России, — до тех пор, пока они будут добиваться выполнения своих политико-экономических интересов на территории Украины, предупреждает сенатор.

Ударит ли Москва «Орешником» по украинской столице

Панические настроения охватывали Киев и в конце ноября. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин не исключил применения ракетного комплекса «Орешник» по целям в украинской столице. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов 28 ноября, Путин ответил: «Сегодня в течение дня все возможно».

Украинский Telegram-канал «Легитимный» утверждает, что новый удар «Орешником» возможен уже в ближайшее время. «Наш источник сообщает, что ВС РФ уже было передано около шести установок „Орешник“, часть из которых в любой момент может быть применена по Украине», — пишет «Легитимный». Впрочем, авторы канала не исключают, что в Кремле ждут итоговых решений саммита Евросоюза, намеченного на 6 марта, на котором лидеры блока должны решить, в какой степени они отныне будут вооружать Украину.

Самая сильная паника за последние три года охватывала Киев в феврале — марте 2022 года, в первые дни СВО. По словам очевидцев, тогда тоже на выезд из города выстраивались огромные очереди из желающих покинуть столицу.