Пока вы спали: попытка Зеленского обмануть Трампа и судьба обитателей Марса
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Стало известно о попытке Зеленского обмануть Трампа по поводу урегулирования СВО
Владимир Зеленский пытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, представив старые наработки по частичному мирному урегулированию конфликта с Россией за новые. Об этом сообщает Ura.ru.
Медведев ответил на слова Макрона о «российской угрозе для Европы»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе для Европы» заявил, что сам французский лидер большой угрозы не представляет и скучать по нему не будут, пишет RT.
Россиянам напомнили о четырех днях каникул в июне
Россию ждут длинные выходные в июне. Это произойдет за счет переноса нерабочего дня с 8 марта. В июне получится отдохнуть с 12 по 15 число, сообщает ТАСС.
Участник секретного проекта Пентагона сообщил о судьбе обитателей Марса
Участник секретного проекта Пентагона Джо МакМонигл заявил, что ему известна судьба обитателей Марса. МакМонигл участвовал в проекте «Звездные врата», в рамках которого американские спецслужбы исследовали возможные военные и разведывательные применения паранормальных способностей. Однако согласно рассекреченному отчету ЦРУ, проект «Звездные врата»завершился полным провалом, сообщает Lenta.ru.
СМИ: Путин в 2023 году отложил удар по украинской энергетике
Президент России Владимир Путин зимой 2023 года отложил массированный удар по энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, пишет Газета.ру.