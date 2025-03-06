В Белом доме объяснили причину спора Трампа с Зеленским

Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским отражают недовольство Вашингтон контактов с Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС.

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«Как я неоднократно говорила, пятница встреча отразила неудовлетворенность, которая есть у нынешней администрации после переговоров с украинцами за закрытыми дверьми», — сказала она.

Она добавила, что позже Зеленский опубликовал заявление, которое в США считают позитивным шагом вперед в двусторонних отношениях.

Стало известно о попытке Зеленского обмануть Трампа по поводу урегулирования СВО

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

Ранее Зеленский обратился к украинцам после остановки военной помощи от США.