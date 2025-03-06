Трамп пригрозил убийством лидерам ХАМАС

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС немедленного освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников и передачи тел погибших, назвав это "последним предупреждением".

"Шалом ХАМАС" означает "Здравствуй и прощай" - можете выбрать. Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец", - указал он в Truth Social. "Я направляю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, и ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю", - добавил американский президент.

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"Это последнее предупреждение! Что касается руководства [ХАМАС], то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы удерживаете заложников. Если вы это делаете, то вы мертвы! Примите разумное решение. Освободите заложников сейчас, иначе потом вам придется жестоко поплатиться", - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Вашингтон проводит прямые переговоры с ХАМАС.

В середине января Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня в Газе, который вступил в силу 19 января. Первый этап реализации соглашения завершился 1 марта. Все израильские заложники и тела погибших в рамках первой фазы сделки были возвращены на родину. В обмен Израиль освободил из тюрем более 1,5 тыс. палестинцев, некоторые из них были высланы за пределы палестинских территорий.

2 марта Израиль блокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров по режиму прекращения огня в анклаве.