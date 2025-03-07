Стало известно о шантаже США Украины из-за сделки по недрам

США угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым.

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Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«В качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным», — рассказал обозреватель.

Игнатиус отметил, что вплоть до визита президента Украины Владимира Зеленского в США девизом американской администрации были слова «подпиши, подпиши, подпиши».

28 февраля встреча Зеленского и главы США Дональда Трампа в Белом доме завершилась скандалом. Американский лидер упрекнул президента Украины в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за нежелание идти на мир с Россией. В результате Зеленский покинул Белый дом, а сделка по полезным ископаемым сорвалась.

3 марта Fox News сообщил, что США не будут вести диалог с Украиной по поводу этой сделки, пока Зеленский публично не извинится перед камерами за свое поведение в Овальном доме.

4 марта в соцсети Х Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором выразил сожаление по поводу случившегося в Белом доме. Президент Украины заявил, что хочет исправить ситуацию и готов двигаться к миру под руководством Трампа.