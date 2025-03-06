Президент Украины Владимир Зеленский попытался обмануть главу Белого дома Дональда Трампа, представив старые наработки по частичному мирному урегулированию конфликта с Россией за новые. Об этом сообщил RT высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

«[Зеленский] думал-думал — вместе, кстати, со своими европейскими спонсорами — и предложил якобы что-то новенькое, в частности перемирие на море. Видимо, с памятью у него тоже что-то случилось. Лучше бы не предлагал. Потому что всё это новенькое — на самом деле совсем старенькое», — передает слова источника telegram-канал «Специально для RT».

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Отмечается, что Зеленский также представил идею договориться с Россией, что Киев и Москва не будут ударять по энергетической инфраструктуре. Эта инициатива также является устаревшей и не учитывает интересы России, заключает источник.