Президент Словакии поддержал восстановление транзита газа через Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал предложение Братиславы о восстановлении транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал инициативу Братиславы о том, чтобы требование о возобновлении транзита было включено в документ по итогам саммита Евросоюза. По словам Пеллегрини, он считает такое требование легитимным.

«Я понимаю то, что премьер Словакии хочет, чтобы в заключениях, которые будут завтра приниматься, говорилось и о том, чтобы Украина переосмыслила свою позицию и позволила через свою инфраструктуру для Словакии и других стран транзит газа, например, из Азербайджана или другого (газа — прим. ред.), который Словакия может где-то купить. Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии», — заявил он во время пресс-конференции в чешском городе Славков.

Пеллегрини также добавил, что согласие с этим требованием со стороны Украины стало бы «жестом благодарности» за всю ту помощь, которая была оказана Киеву.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул на то, что он может заблокировать саммит Евросоюза по поддержке Украины, если Киев не возобновит транзит российской нефти через свою страну.