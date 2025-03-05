Макрон предупредил США об ответных мерах в случае введения пошлин

Евросоюз готовит ответные меры на случай введения США тарифов на товары ЕС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Он напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики. Макрон назвал это «непонятным решение» не только для американской, но европейской экономики, которое будет иметь последствия для некоторых отраслей ЕС.

«Мы должны быть готовы к тому, что США решат ввести тарифы на европейские товары и подготовить ответ с нашей стороны. При этом мы продолжим делать все возможное, чтобы убедить и отговорить Трампа», — сказал он.

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Ранее американский президент объявил о намерении ввести 25% пошлины на товары из ЕС, включая автомобили. Европейские страны призывают Вашингтон к открытому диалогу в торговле, поскольку не хотят работать «друг против друга». При этом, по словам представителя Еврокомиссии Олофа Жилла, ЕС намерена жестко и немедленно реагировать на такие необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.