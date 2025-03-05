В США объяснили поведение Зеленского на встрече с Трампом

Дерзкое поведение Владимира Зеленского в Овальном кабинете свидетельствует о том, что прежний американский лидер Джо Байден позволял украинскому лидеру нарушать протокол, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского. Украинский лидер явился на встречу в черной толстовке и кроссовках, дерзил американской стороне, грубил журналистам, отказался пойти на компромиссы по вопросу переговоров.

Журналисты попросили представителя Белого дома рассказать, позволял ли себе Зеленский проявлять неуважение к Байдену.

«Было сообщение NBC, что у президента Байдена росло недовольство Зеленским, которому он передавал пустые чеки, а Зеленский продолжал просить больше», — пояснила Левитт.

Пресс-секретарь заметила, что об отношении Байдена к такому поведению лучше спросить у Карин Жан-Пьер, предыдущего пресс-секретаря.