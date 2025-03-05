В США раскрыли неудобную правду о Зеленском

Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев и советовал Владимиру Зеленскому воровать меньше. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер, передает РИА Новости.

По его словам, администрация бывшего президента США Джо Байдена видела, что ситуация с коррупцией на Украине становится все хуже. В тот момент, когда скрывать это стало сложно, в Киев был отправлен Бернс.

«Когда директор ЦРУ вынужден ехать на Украину и говорить президенту Украины, чтобы тот перестал воровать деньги, это становится позором для США», — сказал Риттер.

Ранее глава Департамента госэффективности Илон Маск обратился к Зеленскому, посоветовав покинуть Украину и поселиться в нейтральной стране, чтобы избежать уголовного преследования по делу о коррупции. Американский предприниматель считает, что такую форму «амнистии» можно обменять на мирный переход к демократии в стране.