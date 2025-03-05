Насмешки со стороны Трампа шокировали правительство Лесото

Правительство южноафриканской страны Лесото «шокировано и растеряно» из-за насмешек президента США Дональда Трампа над страной, рассказал министр иностранных дел королевства Леджоне Мпотжоане. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Трамп в ходе выступления в Конгрессе заявил, что прежняя администрация выделила на проекты в Лесото, стране, про которую «никто никогда не слышал», $8 млн.

Мпотжоане отметил, что кабмин Лесото был «шокирован и растерян» из-за этих комментариев

Глава ведомства подчеркнул, что правительство направит официальное письмо протеста в Вашингтон, так как не относится к этой ситуации легкомысленно.

Ранее в Лесото заявили, что общественные организации не получали каких-либо пожертвований, грантов от США.