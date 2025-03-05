Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США
Канада подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против США. Причиной стали введенные ранее таможенные пошлины. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Канада призвала ВТО проконсультироваться с США по поводу введенных пошлин. Напомним, что 4 марта глава Белого дома Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Кроме того, он также ввел повышенные тарифы на товары из Китая.
«Канада попросила в рамках урегулирования споров в ВТО начать консультации с Соединенными Штатами по поводу новых тарифных мер, введенных США в отношении канадских товаров. Заявку разослали членам ВТО 5 марта», — сказано в сообщении ВТО.
Ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главной темой их разговора стали увеличенные пошлины.