Макрон выступил против «хрупкого перемирия» на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг «слишком хрупкое перемирие» на Украине. Об этом пишет BFM TV.

По данным портала, лидер Франции высказался по украинской проблеме в ходе прямого обращения к гражданам.

«Путь к миру не может идти через отказ от Украины». Мир не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, не может быть капитуляцией для Киева», — подчеркнул Макрон.

Президент Франции допустил, что после подписания мира европейские контингенты могут быть размещены на Украине с тем, чтобы гарантировать безопасность страны.

Макрон пояснил, что на следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир в Украине».