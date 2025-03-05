Трамп раскрыл детали разговора с премьер-министром Канады

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсеть Трампа Truth Social.

По его словам, во время разговора была поднята тема увеличения Трампом пошлин на товары из Канады. Он также добавил, что Трюдо интересовали способы отменить высокие пошлины. Как ответил ему Трамп, снижения пошлин не будет, поскольку «многие люди умерли от фентанила из Канады и Мексики». Впрочем, американский президент оценил беседу как «вроде бы дружелюбную».

«Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин», — написал он.

Трамп провел телефонный разговор с Трюдо

Ранее в США ввели таможенные пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. По словам Трюдо, таким образом США начали торговую войну против Канады.