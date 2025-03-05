Макрон объявил Россию угрозой и заговорил о ядерном оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего обращения назвал Россию "угрозой" и решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты Евросоюза.

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Макрон сегодня обратился к французской нации.

"Вы на законных основаниях обеспокоены текущими историческими событиями. Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию в отношении войны в Украине. Те же самые Соединенные Штаты Америки намереваются ввести таможенные тарифы против Европы. Наконец, террористическая угроза (вернулась). Мы вступаем в новую эру", - сказал президент Франции.

Следом он выступил с обвинением России не только в свете украинского конфликта, но и в нарушении границ ЕС, якобы манипуляции выборами в Румынии, Молдавии, кибератаках на больницы.

"К 2030 году Россия по -прежнему планирует увеличить свою армию, с 3000 танками и еще 300 самолетами. Кто может поверить, что Россия остановится в Украине?", - задал вопрос Макрон.

Он подчеркнул, что столкнувшись с этой опасностью оставаться зрителем "было бы безумием".

"Россия стала угрозой для Франции и Европы", - объявил Макрон.

Он также отметил, что мир не может быть "капитуляцией Украины" и построен любой ценой "под российским диктатом".

Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.

Кроме этого он анонсировал совещание во Франции начальников штабов тех стран, которые готовы "гарантировать будущий мир на Украине".

Также Макрон подчеркнул, что у Франции - "самая эффективная армия в Европе".