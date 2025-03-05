В МИД Ирана оценили план Трампа по Газе

Ни одна исламская страна не поддерживает план президента США Дональда Трампа по сектору Газа, весь исламский мир категорически против него. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

Ранее член Революционного совета палестинского движения ФАТХ Кифах Харб сообщил, что участники саммита Лиги арабских государств, который прошел 4 марта в Каире, взяли на себя ответственность по противостоянию планам по переселению палестинцев.

«Мы не знаем ни одну исламскую страну, которая хотя бы как-то косвенно поддержала этот план. Исламский мир категорически против этого плана. К счастью, исламские страны региона обращают внимание на него и на его опасность», — сказал Багаи.

Напомним, что в начале февраля Трамп заявил о намерении «взять под контроль» сектор Газа и «провести там работу». Также он назвал нынешний анклав площадкой под снос и посоветовал его жителям навсегда уйти в другие страны. В частности, для проживания он предложил им Иорданию и Египет.