Стармер и Макрон пять дней уговаривали Зеленского вернуться в Белый дом

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на протяжении 5 дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источник.

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме прошли переговоры Трампа и Зеленского. Украинский лидер в ходе беседы дерзил американской стороне, грубил журналистам. Кроме того, он явился в Овальный кабинет в черной толстовке и кроссовках, что вызвало негодование у главы США.

По данным газеты, Макрон и Стармер сразу же после завершения переговоров призвали Зеленского вернуться в США и предпринять попытку помириться с Трампом. После разговора с ним они поняли, что следует дать всем сторонам «остыть».

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Вместе с тем, уточнили журналисты, в течение последующих пяти дней лидеры Соединенного Королевства и Франции вели переговоры с Зеленским, в ходе которых уговаривали политика изменить подход к Трампу.

Ранее сообщалось, что Макрон и Стармер выразили готовность поехать в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы представить план урегулирования на Украине.