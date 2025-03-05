СМИ: Порошенко* вывел с Украины десятки миллионов долларов

Бывший президент Украины Петр Порошенко вывел из страны и «подарил» неизвестному более 48 миллионов долларов до введения Киевом санкций против него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко. Меры включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины, прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.

Однако, по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, до этого Порошенко успел перевести более 25 миллионов долларов в иностранные бумаги и подарил свыше 23 миллионов долларов неизвестному лицу. Предполагается, что эти средства могли «осесть на счетах семьи политика».

При этом, по мнению политического эксперта Валентины Гладких, если бы санкции против Порошенко ввели позже, то он вывел бы из страны еще больше.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов