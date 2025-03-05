Вагенкнехт раскритиковала планы немецких партий по вооружению Украины
Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала планы некоторых партий страны по вооружению Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала предложение блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также социал-демократов (СДПГ) по открытию специальных фондов для увеличения военных расходов. По мнению Вагенкнехт, таким образом Берлин только увеличит государственные долги Германии.
«Пакет от ХДС/ХСС и СДПГ — это самый безумный пакет перевооружения и самое большое предательство избирателей в истории Федеративной Республики Германия. К тому же эти деньги пойдут не только на бундесвер, но, прежде всего, на украинскую армию», — заявила она.
Вагенкнехт также добавила, что такая инициатива создала бы «обязательство немецких налогоплательщиков финансировать вооружение Украины». По мнению политика, Берлину стоит поступить обратным способом — ввести долговые ограничения на военные расходы, но ослабить ограничения на долги для социальных инвестиций и инфраструктуры.
«Однако 500 миллиардов специального фонда на инфраструктуру — это всего лишь фиговый листок, прикрывающий рост военных расходов», — заявила она.
Ранее избранный канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание фонда, размером в 400 миллиардов евро. Этот фонд будет заниматься военными расходами.