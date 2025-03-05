Die Weltwoche: Евросоюз «политически мертв»

События последних суток показали ничтожность Евросоюза как мировой политической величины, его фактическую гибель, заявил в эфире программы «Weltwoche daily» обозреватель Роджер Кёппельс. Ролик опубликован на сайте Die Weltwoche.

По его мнению, ЕС мог бы играть важную роль на мировой арене в силу размера ВВП, населения и значительных расходов на оборону.

Вместе с тем, в сфере внешней политики, уточнил Кёппельс, сообщество «далеко от того, чтобы быть наравне с США, Россией и Китаем».

ЕС, наряду с Индией и Бразилией, относится к числу политических акторов второго эшелона, заметил обозреватель. Он добавил, что это обусловлено проблемами в структурной организации объединения и неудачными кадровыми решениями.

«Последние 24 часа безжалостно продемонстрировали высокопоставленным европейским чиновникам их собственную ничтожность, показали, что то, что они говорят или делают в Брюсселе, не имеет никакого значения на мировой арене», — подчеркнул журналист.

По его словам, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он больше не будет оказывать военную поддержку Украине, «Европа впала в состояние бессистемной деятельности, детской истерики и попыток превзойти друг друга в вопросе вооружений».

Кёппельс констатировал, что через несколько часов после объявления о приостановке помощи Владимир Зеленский, а затем и Дональд Трамп «пошли на попятную». Он добавил, что американский лидер перехитрил европейских партнеров.