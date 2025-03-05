Шольц и Зеленский сошлись во мнении о Трампе

Немецкий канцлер Олаф Шольц и украинский президент Владимир Зеленский сочли важной роль американского лидера Дональда Трампа в мирных переговорах по Украине, передает Zeit со ссылкой на официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. К такому выводу политики пришли во время телефонного разговора.

Во время общения были рассмотрены вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией, а также пути достижения справедливого мира, сказано в материале. Хебештрайт заявил, что Шольц подтвердил «постоянную и непоколебимую солидарность» официального Берлина с Украиной. Канцлер пообещал, что немецкая сторона будет поддерживать Киев совместно со своими партнерами до тех пор, пока не будет подписан мирный договор. При этом, как отметили в статье, Шольц одобрил желание украинского президента начать переговоры при первой же возможности.

После разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом Зеленский заявил, что план первых действий по приближению «справедливого и устойчивого мира» будет готов уже скоро. Прошедшие переговоры глава государства счел плодотворными.