Выигравший миллионы рублей герой реалити-шоу остался без денег

Победитель американского реалити-шоу Big Brother Джексон Мичи рассказал, что за два года растратил выигранные им на проекте 500 тысяч долларов (44 миллиона рублей по текущему курсу) и остался без денег. Об этом пишет TV Insider.

Мичи признался, что перед приходом на шоу он был зависим от наркотиков, а после победы на проекте снова начал принимать запрещенные вещества, а также заводил беспорядочные связи.

«Когда я в итоге победил на проекте, у меня не было наставника, руководителя или финансового консультанта, и я снова оказался в Лос-Анджелесе, выброшенный в мир с той же самой проблемой, от которой я так и не избавился», — пояснил герой Big Brother.

По словам победителя реалити-шоу, потратив все деньги, он решил вернуться в родной город к родителям.

«У меня не было машины. Не было работы. Не было плана. Я вернулся в тот город и то место, откуда я в свое время убежал, без каких-либо представлений о том, что меня ждет дальше», — добавил Мичи.

Отмечается, что сейчас герой телепроекта работает в компании, предоставляющей услуги кровельных работ. Он женат и воспитывает годовалого ребенка.

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