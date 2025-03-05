ЕК отложила полный отказ от энергоресурсов России

Еврокомиссия снова отложила публикацию плана постепенного полного отказа от российских энергоносителей, пишет Reuters со ссылкой на источник.

В конце января 2025 года западные СМИ сообщили, что ЕК отложила публикацию документа до марта.

«Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей», — отметил источник.

В январе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что организация работает над дорожной картой по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов.