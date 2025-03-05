Грузинский премьер назвал организаторов протестов против себя и Трампа

Протесты против президента США Дональда Трампа и против грузинского руководства организуются одними руками, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Идентичный почерк у протестов против Дональда Трампа и его администрации и против действующего правительства Грузии», – сказал глава грузинского кабмина в среду.

По его словам, «это еще одно подтверждение того, что все управляется одними руками – «глобальным государством», «глобальной партией войны».

«В интересах всех стран избавиться от такого неформального влияния, которое подрывает государство», – заявил Кобахидзе. «Рады, что в этом смысле наши интересы совпадают с интересами нынешней администрации США», – отметил он.

С 28 ноября прошлого года в Грузии непрерывно проводятся акции протеста после решения властей не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года.