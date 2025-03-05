Премьер-министр Испании призвал «защитить Европу»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что пришло время «защитить Европу». Об этом он сообщил в социальной сети X.

К сообщению Санчес также приложил отрывок из своего выступления на церемонии вручения наград Испанской конфедерации малых и средних предприятий. По словам политика, в сложившейся ситуации необходимо «твердо и без вассальной зависимости» защищать интересы Европы.

Санчес также добавил, что, вопреки сложившемуся мнению, сейчас Евросоюз «открывается миру». При этом он считает, что Евросоюз куда более сильный альянс, чем считают другие страны, поэтому он способен дать отпор любому, кто «нападает на него с несправедливыми интересами или угрозами».

«Мы ответим пропорционально на любой вызов, пусть никто в этом не сомневается. Мы ответим и сделаем это со всей силой и солидарностью объединенной Европы. Потому что ответ должен быть единым, от всего Европейского Союза, если эта угроза материализуется», — заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз нарастить расходы на оборонный сектор.