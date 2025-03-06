Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт высказалась в защиту повседневного стиля Илона Маска на встречах с президентом США Дональдом Трампом после критики лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Metro.

Корреспондент Питер Дуси напомнил об обвинениях в адрес Зеленского из-за отсутствия делового костюма на встрече с Трампом в Овальном кабинете.

«Но Илон Маск тоже никогда не носит костюм», — подчеркнул журналист в обращении к Ливитт. «Но на самом деле он надел костюм вчера», — парировала пресс-секретарь.

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Маск действительно надел костюм на последнее выступление Трампа, который произнес речь перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса.

«Я хочу отметить, что вчера вечером он [Маск] был в костюме. И я думаю, президенту это очень понравилось. Он выглядел великолепно», — высказалась Ливитт в последующих постах в X.

Ранее в марте стало известно, что Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов.