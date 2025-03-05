В США заявили о пересмотре всех аспектов отношений с Украиной

США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной.

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Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, передает РИА Новости.

«Мы сделали шаг назад и ставим на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений», — сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли остается приостановленной передача Вашингтоном Киеву разведывательной информации.

Уолтц добавил, что провел телефонный разговор со своим украинским коллегой о возможной площадке для проведения переговоров об урегулировании конфликта и о составе делегаций на них.

Помощник президента США назвал состоявшиеся переговоры хорошими и выразил оптимизм по поводу развития событий в этой сфере за последние сутки.

Уолтц до этого сообщал, что Вашингтон обсудил с Киевом место и дату проведения, составе команд для переговоров. По его словам, был сделан позитивный шаг к тому, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании конфликта.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.

Кроме того, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник среди украинских чиновников, Вашингтон полностью прекратил передавать Киеву разведданные.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.