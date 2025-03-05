Украина и США обсудили дату переговоров с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем возможную дату переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Смогли ли Ермак и Уолтц назначить какую-либо дату, не сообщается. При этом ранее Уолтц также заявил, что США обсуждают с Украиной не только дату переговоров, но и их место проведения. По его словам, на этих переговорах стороны смогут обсудить мирное соглашение.

«Ермак обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Уолтцом место и дату переговоров с РФ, подтвердил <...> советник президента Литвин», — сообщают местные СМИ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата переговоров России и США пока не назначена.