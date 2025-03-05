"Не дай бог": в Раде назвали самый страшный шаг Трампа

Секретарь комитета Веховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко раскрыл в эфире Youtube-канала бывшего украинского депутата Борислава Березы возможный шаг президента США Дональда Трампа, который может стать более опасным, чем приостановка обмена разведданными.

"Если возвращаться к разведке, нужно иметь в виду, что мы же делились информацией с нашими партнёрами полностью", - обратил внимание Костенко.

Он объяснил, в рамках обмена разведданными, не только США предоставляли Украине информацию, но и Киев отправлял американским спецслужбам всю информацию по своим войскам.

"Они осведомлены полностью о ситуации, которая сейчас у нас есть", - сказал Костенко.

Следом он подчеркнул, что для Украины сейчас очень важно не превратиться во врагов США.

"Не дай бог, кто как воспользуется этой информацией.... Очень важно, чтобы это не стало угрозой", – намекнул о своих переживаниях Костенко.

Береза разделил эти тревоги и отметил, что европейцы сейчас тоже думают, как делиться с американцами развединформацией.

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