Орбан хочет спросить Макрона о военной помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет спросить президента Франции Эммануэля Макрона о военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Орбан сделал в интервью местному телеканалу. По его словам, он хочет спросить у Макрона, разумно ли Франции «оставаться в лагере сторонников войны», когда из него уже вышли США. При этом Орбан считает, что в последнее время ситуация на Украине фундаментально изменилась, а США «перешли на сторону мира».

«Теперь Америки там больше нет, и лагерь войны стал намного слабее. Так почему они думают, что смогут одержать победу? Я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Разумно ли Франции оставаться в лагере сторонников войны?», — заявил он.

Встреча Макрона и Орбана должна состояться накануне саммита Евросоюза, который пройдет 6 марта.

Ранее Орбан призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине.