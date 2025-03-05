В США допустили скорое возобновление передачи Украине разведданных

США могут возобновить передачу разведданных и военную помощь Украине уже «скоро». Такое мнение высказал директор ЦРУ Джон Рэтклиф, передает РИА Новости.

По его мнению, прекращение военной помощи Киеву и предоставления разведданных позволило президенту США Дональду Трампу получить ответ на вопрос, привержен ли Владимир Зеленский миру. Рэтклиф напомнил, что ранее Зеленский заявил, что «готов к миру и хочет его достижения под руководством Трампа».

«Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет», — уверен он.

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Напомним, что 28 февраля Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для подписания соглашения о редкоземельных металлах. Однако сделка была отменена после произошедшей между ним и Трампом перепалки в Белом доме. В частности, президент США обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам», а также заявил, что он «не готов к мирному соглашению». Накануне Зеленский попытался извиниться за произошедшее, сказав, что жалеет о случившемся. Также он заявил о готовности к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и подписанию сделки по редкоземельным металлам «в любое время и любом удобном формате».