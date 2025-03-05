Президент Панамы оскорбил Трампа

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал своего коллегу из США Дональда Трампа лжецом. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о том, что США начали возвращать себе контроль над Панамским каналом. Это заявление было сделано президентом США во время выступления перед обеими палатами конгресса. При этом, Трамп даже показал присутствующим доказательства своих слов — документы о покупке США нескольких портов Панамы.

Как заявил Мулино, в данный момент Панамский канал не передавал США никаких портов. Он подчеркнул, что Панама и США сотрудничают исключительно на основании взаимного интереса, а «Панамский канал остается панамским».

«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — заявил он.

Порты у Панамского канала переходят под контроль инвесторов США

Ранее Трамп заявил о намерении США восстановить контроль над Панамским каналом.