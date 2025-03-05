В Елисейском дворце высказались о совместном визите Макрона и Зеленского в США

Представители Елисейского дворца опровергли сообщения о возможной совместной поездке в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Ранее в интернете появилась информация, что Макрон и Стармер готовы поехать в США вместе с Зеленским на следующей неделе. Во время своего визита они должны были представить американским властям план урегулирования на Украине.

«Вопреки заявлению представителя французского правительства Софи Прима, новая поездка Макрона в Вашингтон "не рассматривается на данном этапе"», — прокомментировали это в Елисейском дворце.

Напомним, что на минувшей неделе Макрон и Стармер уже посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. Позже глава Франции объявил, что вместе с британским премьером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.