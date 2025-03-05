Премьер Молдавии оценил угрозу военного вторжения со стороны России

Молдавские власти не видят военной угрозы со стороны России, заявил премьер-министр республики Дорин Речан на брифинге в Кишиневе. Его цитирует РИА Новости.

«На данном этапе мы не видим, как Россия может достичь Молдавию военным путем. Вы заметили, что президент Майя Санду очень активна в международной и европейской среде, и, соответственно, она заботится о том, чтобы мы перешли в безопасное место», — сказал политик.

Он подчеркнул, что цель Молдавии — войти в Евросоюз, где «царят мир, безопасность и процветание».

2 марта издание Europe 1 сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы может «направиться в Молдавию и Румынию» после Украины, если США окончательно прекратят оказывать помощь Киеву.

По мнению Макрона, отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США при заключении соглашения о мире может свести к минимуму «геостратегический потенциал сдерживания в отношении России, Китая и других стран».