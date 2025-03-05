Премьер Британии заявил о нежелании войны с Россией

Война с Россией — последнее, чего хочет Великобритания. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

Отвечая на вопрос лидера оппозиции Кеми Баденок, он отметил, что втягивание Британии в конфликт с Россией — «это последнее, что кто-либо хочет видеть» в результате отправки миротворцев на Украину.

Премьер подчеркнул, что Лондон намерен продолжить работать с администрацией президента США Дональда Трампа над гарантиями безопасности для Украины. Однако он не ответил, действительно ли американские власти запретили Великобритании делиться разведданными с Украиной.

Ранее в плане Стармера отправить войска на Украину увидели желание втянуть НАТО в конфликт. Уточняется, что британский премьер хочет отправить туда миротворцев для активации статьи 5 устава Организации Североатлантического договора.