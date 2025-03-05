Welt: в ФРГ ждут новую волну украинских беженцев из-за политики Трампа

Власти Германии готовятся к новой волне украинских беженцев из-за политики президента США Дональда Трампа.

«С решением США прекратить военную помощь Украине растёт опасность того, что ещё больше людей в больших количествах переберутся на север Германии», — пишет издание Welt.

При этом отмечается, что без достаточного количества жилья и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, «интеграция новых переселенцев будет невозможна».

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что жители страны чувствуют усталость из-за того, что молодые украинцы в Европе ведут богатый образ жизни.