Россия одерживает победу на фронте и приобретает новых друзей по всему миру, в то время как Евросоюз теряет партнеров. Об этом заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

"Если мы посмотрим ситуацию на фронте, Запад проигрывает, а Россия побеждает. И Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе и США, - сказал он. - А Россия постоянно приобретает новых и новых друзей и партнеров: Китай, Бразилия, страны Африки, Азии".

По словам Благи, экспансия НАТО в отношении российских границ не удалась. "И только какие-то западные европейские лидеры верят по-прежнему в агрессию против России. Это только вопрос времени, когда закончится Европейский союз", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что Запад со времен Второй мировой войны не переживал такого кризиса, как сегодня.