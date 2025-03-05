План премьера Британии Кира Стармера по Украине заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на нанесение удара по британским войскам и задействовать пятую статью Североатлантического договора, предусматривающую коллективную оборону стран-членов НАТО. Об этом пишет издание The National Interest.

Кир Стармер берет на себя ответственность и выступает от имени многих европейских лидеров, возлагая на себя инициативу по поддержке Украины. Издание подчеркивает, что Британия не располагает достаточными силами для реального оказания влияния на боевые действия на Украине.

"План состоит в том, чтобы заставить русских нанести несколько ударов по британским войскам, оправдывая призывы Лондона к применению пятой статьи, - указывает National Interest. - Чтобы предотвратить это, Трамп должен ясно дать понять, что США не будут помогать британцам".

Стармер заявил, что не хочет втягивать Великобританию в войну с Россией