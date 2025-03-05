National Interest: Лондон хочет спровоцировать применение пятой статьи НАТО
План премьера Британии Кира Стармера по Украине заключается в том, чтобы спровоцировать Россию на нанесение удара по британским войскам и задействовать пятую статью Североатлантического договора, предусматривающую коллективную оборону стран-членов НАТО. Об этом пишет издание The National Interest.
Кир Стармер берет на себя ответственность и выступает от имени многих европейских лидеров, возлагая на себя инициативу по поддержке Украины. Издание подчеркивает, что Британия не располагает достаточными силами для реального оказания влияния на боевые действия на Украине.
"План состоит в том, чтобы заставить русских нанести несколько ударов по британским войскам, оправдывая призывы Лондона к применению пятой статьи, - указывает National Interest. - Чтобы предотвратить это, Трамп должен ясно дать понять, что США не будут помогать британцам".
Стармер заявил, что не хочет втягивать Великобританию в войну с Россией
"Британское вмешательство в дела Украины - это ловушка, - считает издание. - Если дойдет речь о применении пятой статьи устава НАТО, Трамп окажется загнан в угол". "Либо он выполняет обязательства Америки перед НАТО, тем самым провоцируя мировую войну, либо он игнорирует применение статьи и потенциально приближает крах НАТО", - уверены в National Interest.