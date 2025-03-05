В своей исторической речи в Конгрессе Трамп почти дословно процитировал Рузвельта

Когда Трамп установит мир на всей планете силой американского слова и торговых пошлин, присоединит Гренландию, Панамский канал, победит в торговой войне Китай (про присоединение Канаду в своей эпической речи не упомянул, но тут и так все понятно, он уже назвал их премьера своим губернатором), нас ждет эпоха великих географических открытий. То есть инопланетарных. Собственно, об этом он и сказал в своей исторической речи в Конгрессе.

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Осталось решить мелкие проблемы на Земле. Какая она будет и что изменится к сознании человечества? Трамп говорит об этом совершенно прямо.

Политолог, философ и исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко считает, что не все так просто в выступлении Трампа, оно не взялось из неоткуда и, ознаменует собой начало новой эпохи в истории человечества.

«Прежняя эпоха называлась эпохой устойчивого развития, для нее была характерна повестка дня, которая разрабатывалась и принималась в Давосе и других международных структурах.

— Переход к «новой нормальности»?

— Некоторые называют это инклюзивным капитализмом согласно термину, который использовал глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб. И вот эта эпоха совершенно четко подошла к концу. И наступила новая, я бы назвал ее эпохой прометеизма, по имени греческого титана Прометея, который для новой цифровой элиты становится новым богом, ему даже собираются строить колоссальный монумент возле Сан-Франциско . Эти цифроволки, или «бинарии», от термина «бинарность», двоичный код, как я их называю, привели Трампа к власти и поддерживают его. Сейчас они вступили в схватку со старыми элитами-«кубикулариями», правящими давно и в стиле византийской политики через спальню-кубикулу, которые были уверены, что совершили окончательную революцию, после которой уже не будет больше никаких революций, что можно успокоиться и пожинать плоды, при помощи высоких технологий успешно манипулируя массами.

— Ну я бы не сказала, что технократы сильно уважают народ и не манипулируют им. Вы говорили, что речь Трампа по своему стилю и наполнению глубоко вторична. Все это уже было и не раз.

— Во-первых, стиль Трампа весьма напоминает речь, которая была произнесена перед американским конгрессом в тот же день 4 марта, но 1933 года, новоизбранным тогда президентом США Франклином Делано Рузвельтом. Я думаю, дата здесь выбрана не случайно. Речь Рузвельта, в которой он пытался вдохновить нацию на борьбу с Великой Депрессией, также сопровождалась бурными овациями зала. Собравшиеся тогда сенаторы и конгрессмены видели в Рузвельте спасителя Америки и готовы были подчиняться ему. После речи Трампа тоже был очевиден совершенно безумный энтузиазм, правда, не всего зала, а республиканского большинства. Когда демократы пытались что-то возражать, одного из них вывели из зала. И он подчинился, покорился, дал спокойно себя увести, этот демократ-конгрессмен.

— Это означает, что никакой борьбы между элитами дальше не будут? Все просто склонят головы и подчинятся перед грядущим изменением мироустройства, которое ждет не только Америку, но и нам всех?

— В конце речи Трамп стал говорить о всемирно-исторической миссии, не только своей страны, но и своей лично, что напомнило мне определенные фрагменты из речей итальянского диктатора Бенита Муссолини. Вот что говорил Трамп. «Я был спасен Богом, чтобы снова сделать Америку великой. Я верю в это. (…) Мы никогда не позволим, чтобы что-то случилось с нашей любимой страной, потому что мы – страна деятелей, мечтателей, бойцов и преодолевших невзгоды». Эта последняя фраза – калька с очень известной фразы Муссолини. Она звучит так – «Мы — народ поэтов, художников, героев, святых, мыслителей, ученых, мореплавателей и переселенцев». Эта цитата выбита в камне на фронтоне так называемого квадратного Колизея, «Palazzo di Civiltа Italiana», в Риме. Муссолини произнёс их в своей речи, посвященной нападению на Эфиопию в 1935 году. Далее Трамп продолжил «Наши предки пересекли огромный океан, шагнули в неизведанную глушь и высекли свое благополучие из камня и почвы опасного и очень опасного фронтира. Они следовали за нашей судьбой по бескрайнему континенту, они построили железные дороги. Проложили шоссе, украсили мир американскими чудесами, такими как Empire State Building, могучая плотина Гувера и мост «Золотые ворота». Они осветили мир электричеством, освободились от силы гравитации, запустили двигатели американской промышленности, победили коммунистов, фашистов и марксистов по всему миру и подарили нам бесчисленные современные чудеса, высеченные из железа, стекла и стали. Мы стоим на плечах этих пионеров. Муссолиниевский «народ поэтов, художников, героев, святых мыслителей, ученых, мореплавателей и переселенцев» совершенно вписывается в эту трамповскую «страну деятелей, мечтателей, бойцов и преодолевших». Уверен, что это не случайное совпадение. Трамп в своей власти во многом опирается на миллиардеров-технократов, таких, как Илон Маск, который присутствовал и весь зал тоже аплодировал ему.

Эти цифровики многое взяли и берут у тех, кто едва не пришел к власти в мире в 30-40-х годах прошлого века. Они опираются на философию так называемого прометеизма. Или еще ее называют философией акселерационизма, то есть от слова акселерация, ускорение. Они считают, что развитие технологий должно быть резко ускорено, сейчас — прежде всего в областях искусственного интеллекта, биотехнологий, должны быть отброшены препятствия, законы, мораль, демократические принципы.

— Но что их заменит? Куда денется свобода?

— Возвращаясь к сравнению речи Трампа с речью Муссолини, надо отметить, что и у Трампа и Муссолини много говорилось про свободу. «Теперь пришло наше время заняться праведным делом американской свободы», говорит Трамп. А Муссолини о свободе сказал следующее: «Сегодня королевская армия под командованием генерала Эмилио де Бона победоносно вошла в Адуа. Первым актом в завоеванном эфиопском городе, как известно, стала отмена рабства. «Там, где развивается итальянский флаг, там свобода». Муссолини, напав на Эфиопию, говорил, что делает это в защиту свободы. Такие фразы вполне могли бы принадлежать и Трампу. Только флаг у него не итальянский, а американский.

— Ага. На Марсе и в далеком космосе когда-нибудь.

— Я думаю, что это тоже не случайно. Трамп опирается на технократов, которые собираются управлять человечеством через технологии. В манифесте технооптимизма, на который опираются цифроволки, и который был опубликован в 2023 году миллиардером Марком Андриссеном, есть места, очень похожие на манифест итальянских футуристов Томазо Маринетти, которые тоже восторгались красотой машины и провозглашали, что будущее за технологиями. Я думаю, что при составлении речи Трампа те, кто ее писали, использовали все эти идеи.

— Все должны быть едины, то есть действовать единым пучком, в единой связке?

— Более того, один из их главных философов, Кертис Ярвин говорит, что миру нужна абсолютная монархия в стиле Людовика XIV, демократия себя изжила, ее нужно упразднить.