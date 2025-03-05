Женщины-демократы надели розовые платья на выступление Трампа

Многие женщины, представляющие Демократическую партию в американском конгрессе, надели ярко-розовые платья на выступление президента США Дональда Трампа на совместном заседании нижней и верхней палат парламента. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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В материале отмечается, что таким образом законодатели решили выразить протест нынешнему главе государства. По словам члена палаты представителей конгресса США от штата Нью-Мексико Терезы Леджер-Фернандес, розовый цвет символизирует «протест против политики Трампа, которая негативно сказывается на женщинах и семьях».

«Розовый — это цвет силы <...>. Пришло время активизировать оппозицию, громко и ясно выступить против Трампа», — сказала парламентарий.

5 марта президент США выступил с обращением перед американским конгрессом. Большую часть времени глава государства говорил о своей внутренней политике и планах по расширению территории страны, при этом конфликт на Украине он упомянул только в конце. В частности, хозяин Белого дома рассказал, что получил от украинского лидера Владимира Зеленского письмо с предложением начать мирные переговоры.