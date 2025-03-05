FT: приостановка обмена разведданными с Украиной может подорвать способности ВСУ

Приостановка Соединенными Штатами передачи разведданных Украине способна крайне отрицательно сказаться на возможностях ее вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на два официальных источника.

По их оценке, "это может серьезно подорвать возможности украинских военных наносить удары по российским силам". Собеседники издания уточнили, что Вашингтон продолжает делиться разведывательными данными по России и Украине со своими ближайшими союзниками, в том числе с Великобританией.

Также в среду журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку США обмена разведданными с Украиной. В ночь на среду газета The Daily Mail со ссылкой на источники информировала, что США запретили Великобритании передавать Украине американские разведданные в контексте реакции на позицию Владимира Зеленского.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

3 марта Трамп назвал в Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что "Америка больше не будет с этим мириться". Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине "не задержится здесь надолго", и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта. Затем Белый дом сообщил, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву.