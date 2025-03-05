Шольц и Зеленский согласились с важностью роли Трампа в достижении мира

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны согласились с важностью руководящей роли президента США Дональда Трампа в достижении скорейшего прекращения огня. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он отметил, что Шольц и Зеленский в телефонном разговоре обсудили военную и гуманитарную ситуацию на Украине. Канцлер ФРГ, по словам Хебештрайта, приветствовал готовность Зеленского "начать переговоры при первой же возможности".

"Оба согласились с важностью руководящей роли американского президента, в том числе с целью достижения скорейшего прекращения огня и прочного мира на Украине", - сказал представитель правительства Германии.

Шольц, как заявил Хебештрайт, в очередной раз заверил, что ФРГ "в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами" продолжит оказывать поддержку Украине.

Накануне Трамп сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот заявил о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Письмо было направлено спустя несколько дней после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме, в результате которой американский лидер отмечал, что глава киевского режима проявляет неуважение и показывает неготовность к мирному урегулированию.