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Захарова сделала заявление о событиях в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вскоре все на Западе осознают, что события в Буче были «страшной постановкой», к которой Агентство США по международному развитию (USAID) привлекло американских знаменитостей. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила о визитах на Украину актрисы Анджелины Джоли и режиссера и актера Шона Пенна. Представитель МИД подчеркнула, что знаменитости «брали миллионы, чтобы покрасоваться на месте циничной инсценировки».

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Раскрыты намерения Стармера в отношении России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен отправить британские войска в Украину с целью активировать пятую статью НАТО. Об этом сообщает National Interest.

По информации издания, основной замысел главы британского правительства заключается в том, что Россия может атаковать британские силы или технику, что позволит оправдать просьбы Лондона о применении коллективной обороны.

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Путин сделал заявление о конфликте на Украине

Вооруженный конфликт на Украине был навязан России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России, слова российского лидера передает РИА Новости.

Вместе с тем Путин отметил, что текущая ситуация не требует применения тех же методов, которые использовались СССР в годы Великой Отечественной войны.

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Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами о военных на Украине

© Zuma/TACC

Вице-президент США Джей Ди Вэнс разозлил Великобританию и Францию словами об отправке миротворческого контингента на Украину. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских политиков и чиновников.

Как отмечает издание, в ходе интервью Fox News Вэнс заявил, что инвестиции США в экономику Украины являются лучшей гарантией безопасности для Киева.

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Стало известно решение Трампа по военной помощи Киеву после слов Зеленского

Президент США Дональд Трамп не стал отменять решение о приостановке военной помощи Киеву после слов Владимира Зеленского о готовности к переговорам по Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Трамп во время выступления перед обеими палатами Конгресса сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали готовность Киева к переговорам с возможностью возобновления поставок оружия.

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В США назвали сроки поражения ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет поражение в течение нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Киеву. Об этом сообщает Bloomberg.

«Если [президент США Дональд] Трамп навсегда прекратит помощь Украине, не сделав достаточно дипломатических шагов для остановки боевых действий, Киев столкнется с возможностью поражения. Их танки, ракетные установки и средства противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Вашингтоном, исчерпают боеприпасы за несколько месяцев», — передает агентство.

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Европа решила приостановить план по отказу от российского газа

Европейская комиссия отложила план окончательного поэтапного отказа от российского ископаемого топлива, публикация которого была запланирована на 26 марта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Евросоюз переносит публикацию "дорожной карты" по отказу от российского газа. Вероятно, изначальный план полностью отказаться от него к 2027 году может быть скорректирован", - сообщил независимый аналитик Том Марцек-Мансер.

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Артемий Лебедев вступился за уехавших из России артистов

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев вступился за уехавших из России артистов и заявил, что они имеют право вернуться в страну. На эту тему он высказался в обзоре новостей, видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал высказывания спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, который исключил возможность коллективной амнистии для всех уезжавших из страны артистов. Лебедев назвал слова Швыдкого его частным мнением и указал, что каждый человек решает сам, как относиться к знаменитостям, покидавшим Россию.

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Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах во французском ресторане

© Соцсети

Создателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова сняли на ужине с солистом группы Thirty Seconds to Mars, актером Джаредом Лето. Мужчины о чем-то беседовали при свечах во французском ресторане. Кадры появились в соцсетях.

Снимок был сделан папарацци или очевидцем. Павел и Джаред не афишировали свою встречу и ее цель. Но мужчины о чем-то говорили и были в привычных образах. Поклонники предположили, что Лето интересуется работой Telegram, чтобы вести соцсети.

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У Александра Емельяненко отнялись ноги

Звездный российский ветеран MMA Александр Емельяненко сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

«Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг. У меня отнялись ноги», — сказал Емельяненко в социальных сетях.

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