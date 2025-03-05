Маск поддержал петицию о помиловании экс-полицейского — убийцы Флойда

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск в соцсети Х поддержал петицию публициста Бена Шапиро с просьбой помиловать бывшего офицера полиции Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

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Бен Шапиро считает, что приговор Шовину вынесли под давление присяжных, влиянием публикаций в СМИ и на фоне массовых беспорядков, которые устраивало движение BLM. По мнению Шапиро, Джордж Флойд погиб из-за наркотиков, а не действий полицейского, который наступил коленом ему на шею.

«Не заблуждайтесь — осуждение Дерека Шовена является достижением движения Woke (характеризуются обостренным вниманием к расовым предрассудкам. —«Газета.Ru») в американской политике. Страна не может перевернуть эту мрачную, разобщающую и расистскую эпоху, не исправив это ужасное злодеяние», — говорится в петиции.

«Есть над чем подумать», — сказал Маск на своей странице в соцсети X, ретвитнув отрывок из петиции Шапиро.

В апреле 2021 года коллегия присяжных в США единогласно признала экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

В мае 2020 года Шовин задержал Флойда по подозрению в воровстве. Во время задержания полицейский прижал подозреваемого к асфальту коленом и не отпускал, пока тот не потерял сознание. В результате Флойд скончался. Эта смерть вызвала волну беспорядков и активизацию движения Black Lives Matter! (BLM).

Во время суда Шовин признал свою вину в превышении должностных полномочий, его приговорили к 22,5 года лишения свободы.