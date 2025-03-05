Выступление Трампа в конгрессе напугало иностранных чиновников

Выступление президента США Дональда Трампа в конгрессе напугало многих иностранных чиновников.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Слова Трампа... усилили ощущение у иностранных чиновников, что их странам нужно быть готовыми к самым мрачным сценариям на всех фронтах, от безопасности до торговли», — говорится в материале.

Например, дипломат из Латинской Америки назвал заявления президента США «шокирующими и неприемлемыми».

«США всё больше выглядят ненадёжным партнёром, которому нельзя доверять», — добавил он.

Другой дипломат из Азии отметил, что теперь, возможно, «в ближайшие годы США будут ориентироваться на внутренние дела».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп побил рекорд по длительности обращения президента страны к палатам конгресса.