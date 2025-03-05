«Рейган вертится в гробу». В Сенате США оценили политику Трампа

Американский сенатор-демократ Элисса Слоткин раскритиковала внешнюю политику президента США Дональда Трампа, заявив, что президент-республиканец Рональд Рейган «вертится в гробу» на фоне последних событий. Об этом пишет The Washington Post.

Слоткин, экс-аналитик ЦРУ, работавшая в Пентагоне при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, заявила, что с Трампом США проиграли бы холодную войну. Как заявила сенатор, Трамп «украл» у Рейгана лозунг «мир через силу», но не понял, что для успешного проведения такой политики нужно сочетать военную и экономическую мощь с «моральной определенностью».

«После спектакля, который недавно произошел в Овальном кабинете, Рейган, должно быть, вертится в гробу», - заявила Слоткин.

В конце прошлой недели между Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка во время встречи в Белом доме. Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и не имеет козырей. Президент США также обвинил Зеленского в неуважении к американцам и настоял, чтобы тот досрочно покинул Белый дом.

После этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. Вскоре после новостей о приостановке помощи Зеленский опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заверил, что Украина готова сесть за стол переговоров «как можно скорее». Также он выразил сожаление, что его встреча с Трампом «прошла не так, как предполагалось», и заявил о планах подписать с США договор о полезных ископаемых.