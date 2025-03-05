Владимир Зеленский пытается любым способом привлечь в Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18-летних граждан из-за больших потерь на линии боевого соприкосновения. Им обещают облигации в 1 млн гривен без какого-либо содержания. Об этом во "ВКонтакте" рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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"Зеленский припадочно [из-за больших потерь] ищет всевозможные способы для того, чтобы восполнять свою армию. Один из таких способов - это привлечение 18-летних на линию боевого соприкосновения. <…> Пока идет покупка этих молодых людей. Предлагают им 1 млн гривен. Махинация. То есть они на руки сразу не получают эти деньги, а получают в виде каких-то там облигаций и могут их получить только по окончании контракта. Мягко говоря, доживает не каждый. То есть 90% из тех, кто подпишут эти контракты, они попросту будут уничтожены нашими войсками на линии боевого соприкосновения", - отметил Марочко.

Он напомнил, что российские военнослужащие в боях на рубежах ЛНР в феврале уничтожили свыше 20 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников.

8 февраля Зеленский в целях восполнения потерь в рядах ВСУ анонсировал специальные контракты для мужчин младше мобилизационного возраста. Уже 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет.

В последнее время на Украине все чаще поднимают вопрос снижения мобилизационного возраста до 18 лет, на чем, например, настаивают США. По словам внефракционного депутата Артема Дмитрука, соответствующий законопроект уже разработан, а офис Владимира Зеленского вбрасывает в информационное пространство тему мобилизации с 18 лет, чтобы проверить реакцию населения. Власти уже снижали возраст мобилизации: до апреля 2024 года призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, а сейчас - от 25. При этом украинская армия продолжает испытывать нехватку личного состава.