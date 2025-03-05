Премьер Гренландии заявил, что только островитяне будут определять свое будущее

Население Гренландии не намерено становиться американцами, а будущее острова будут определять только его жители. Такое заявление на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta; запрещена в России как экстремистская организация) сделал премьер автономии Муте Эгеде.

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"Гренландия наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами, мы - калааллиты (коренной народ Гренландии. - Прим. автора). Американцы и их лидер должны это понять. Мы не продаемся, и нас нельзя забрать", - отметил гренландский премьер.

Тем самым он прокомментировал выступление в Конгрессе президента США Дональда Трампа, который заявил, что Гренландия в любом случае станет частью США.

В начале февраля местное издание Sermitsiaq сообщило, что власти Гренландии решили обезопасить автономию от любых внешних вмешательств, рассмотрев законопроект о запрете зарубежного финансирования для местных партий. Под запретом окажутся не только зарубежные пожертвования, но и сделанные анонимным образом. В соответствии с законопроектом не допускаются "подачки" и для молодежных секций местных партий, а совокупные частные взносы ограничили 200 тысячами крон (около 28 тысяч долларов).