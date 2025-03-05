Франция мобилизует ресурсы в поддержку Украины

Франция намерена активизировать помощь Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель французского правительства Софи Прима.

"Франция как самостоятельная военная держава под управлением президента республики - верховного главнокомандующего, премьер-министра и министра вооруженных сил готова активизировать поддержку Украины и мобилизовать ресурсы", - отметила она.

По ее словам, "Париж намерен гарантировать суверенитет Европы".

"Для этого необходимо усилить наш потенциал, обеспечить стратегическую автономию и больше вкладывать в нашу оборону", - сказала Прима.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал готовность Владимира Зеленского возобновить переговоры с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта.